GSK :la FDA refuse d'approuver un nouveau traitement du VIH-1

Cercle Finance • 23/12/2019 à 11:10









(CercleFinance.com) - L'unité GSK VIH ViiV Healthcare a déclaré que la Food and Drug Administration des États-Unis avait refusé d'approuver son traitement à long terme de l'infection à VIH-1 chez les adultes qui ont une virologie supprimée. Dans une lettre de réponse complète (CRL), la FDA a remis en question la chimie du traitement, la fabrication et les processus de contrôle du traitement, mais pas son profil de sécurité, a indiqué le groupe. ViiV a déclaré qu'il travaillerait avec la FDA pour déterminer les prochaines étapes de l'application de ce nouveau médicament, une combinaison de cabotegravir et de rilpivirine.

