Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: la FDA autorise un vaccin contre un virus respiratoire information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 09:36









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Arexvy (vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), avec adjuvant) pour la prévention de la maladie des voies respiratoires inférieures (LRTD) due au VRS chez les adultes âgés de 50 à 59 ans qui présentent un risque accru.



Aux États-Unis, le vaccin est actuellement approuvé pour une utilisation chez les adultes âgés de 60 ans et plus et recommandé par le CDC/ACIP en utilisant une prise de décision clinique partagée.



Une revue systématique d'études menées aux États-Unis a montré que le VRS est à l'origine de 42 000 hospitalisations chaque année chez les adultes âgés de 50 à 64 ans.



La demande réglementaire a été appuyée par les résultats positifs d'un essai de phase III évaluer la réponse immunitaire et l'innocuité du vaccin contre le VRS de GSK chez les adultes âgés de 50 à 59 ans, y compris ceux qui présentent un risque accru de contracter le VRS-LRTD en raison de certaines conditions médicales sous-jacentes.



Les Adultes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, tels que la bronchopneumopathie chronique obstructive (MPOC), l'asthme, l'insuffisance cardiaque et le diabète courent un risque accru de conséquences graves d'une infection par le VRS par rapport aux personnes qui n'ont pas ces conditions. Le VRS peut exacerber ces conditions et entraîner une pneumonie, une hospitalisation ou la mort.



Tony Wood, directeur scientifique de GSK, a déclaré : ' L'approbation d'aujourd'hui reflète l'importance d'élargir les avantages de la vaccination contre le VRS aux adultes âgés de 50 à 59 ans qui présentent un risque accru. Pour les personnes souffrant de problèmes médicaux sous-jacents, le VRS peut avoir de graves conséquences, nous sommes donc fiers d'être les premiers à aider à les protéger contre le VRS-LRTD '.





Valeurs associées GSK 1 617.25 GBX LSE -0.72%