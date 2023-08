Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: la FDA approuve une indication élargie pour Jemperli information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 15:25









(CercleFinance.com) - GSK a fait savoir hier que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé son Jemperli (dostarlimab) en association avec le carboplatine et le paclitaxel, suivi de Jemperli en tant qu'agent unique, pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de l'endomètre récurrent et déficient en réparation des mésappariements (dMMR) ou une instabilité microsatellite élevée (MSI-H).



' L'approbation élargie de Jemperli aujourd'hui redéfinit le paysage du traitement pour les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre primaire avancé ou récurrent dMMR/MSI-H. Jusqu'à présent, la chimiothérapie seule était la norme de soins avec de nombreux patients connaissant une progression de la maladie', a commenté Hesham Abdullah, vice-président principal en charge du développement mondial oncologique chez GSK.



Jemperli associé à la chimiothérapie a démontré une réduction de 71% du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à la chimiothérapie seule dans cette population de patients, offrant un bénéfice statistiquement significatif et cliniquement significatif.



Grâce à cette approbation, Jemperli est désormais indiqué plus tôt dans le traitement en association avec une chimiothérapie pour les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre primitif avancé ou récurrent dMMR/MSI-H.







Valeurs associées GSK LSE -0.44%