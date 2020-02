Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : la FDA approuve un gel anti-douleur arthritique Cercle Finance • 18/02/2020 à 15:46









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a déclaré mardi que la Food and Drug Administration des États-Unis avait approuvé son gel Voltaren en tant que produit en vente libre pour le soulagement temporaire de la douleur arthritique. Avec l'approbation de la FDA, Voltaren devient le premier et le seul gel topique anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) pour la douleur arthritique disponible en vente libre aux États-Unis. Voltaren a été approuvé pour les douleurs arthritiques de la main, du poignet, du coude, du pied, de la cheville ou du genou chez les adultes âgés de 18 ans et plus.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.29%