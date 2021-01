Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : la FDA approuve le traitement mensuelle pour le VIH Cercle Finance • 22/01/2021 à 10:34









(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration a approuvé un traitement contre le VIH à raison d'une fois par mois qui a été mis au point par ViiV Healthcare, l'unité spécialisée dans le VIH de la société britannique GlaxoSmithKline. Le Cabenuva, une thérapie à longue durée d'action qui est fournie sous forme de pack de deux médicaments injectables - le cabotegravir de ViiV Healthcare et la rilpivirine de Janssen - est dosé une fois par mois, remplaçant les pilules antirétrovirales actuelles qui doivent être prises tous les jours. 'Le cabenuva réduit les jours de traitement de 365 jours à 12 jours par an', a déclaré Lynn Baxter, responsable du ViiV pour l'Amérique du Nord. Non seulement le médicament permet une réduction spectaculaire de la fréquence de dosage, mais il a également été préféré par la plupart des participants aux essais cliniques par rapport à leur précédent traitement quotidien par voie orale, ont déclaré les chercheurs.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.37%