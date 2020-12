Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : la FDA approuve le médicament Benlysta Cercle Finance • 17/12/2020 à 17:07









(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration américaine a approuvé le premier traitement pour le lupus néphrétique actif, une étape importante pour les patients atteints de cette maladie auto-immune incurable. Le nouveau traitement, l'anticorps monoclonal humain Benlysta de GlaxoSmithKline, est conçu pour agir en inhibant les cellules B autoréactives, qui jouent un rôle majeur dans l'auto-immunité, a déclaré GSK. Environ 40% des patients atteints de lupus systémique développent une néphrite lupique, qui provoque une inflammation des reins et peut conduire à une maladie rénale terminale.

