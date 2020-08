Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : la FDA approuve l'anticancéreux Blenrep Cercle Finance • 06/08/2020 à 12:20









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a annoncé jeudi avoir obtenu de la part de la FDA (Food and Drug Administration) une autorisation de mise sur le marché pour son anticorps Blenrep dans le traitement du myélome multiple. Le feu vert de l'autorité sanitaire américaine concerne les patients atteints d'un myélome multiple en rechute et réfractaire ayant déjà essayé au moins quatre autres traitements, précise le groupe pharmaceutique dans un communiqué. Bien que cette forme de myélome représente actuellement la deuxième forme de cancer du sang la plus fréquente aux Etats-Unis, ces patients disposent souvent d'un nombre d'options thérapeutiques limitées, explique GSK. Le laboratoire britannique souligne que l'autorisation de Blenrep constitue sa cinquième approbation 'majeure' de médicament depuis le début de l'année en ce qui concerne domaines de prédilection, à savoir l'oncologie, le VIH et les maladies chroniques du rein.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -1.77%