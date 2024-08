Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: la FDA approuve Jemperli dans le cancer de l'endomètre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé que la FDA américaine avait approuvé Jemperli (dostarlimab) en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel, suivi de Jemperli seul, pour traiter les patients adultes atteints d'un cancer de l'endomètre avancé primaire ou récurrent.



Cette approbation élargie inclut désormais les patients avec des tumeurs MMRp/MSS, représentant 70-75 % des cas de cancer de l'endomètre avec peu d'options de traitement.



L'approbation est basée sur des résultats significatifs de survie globale et sans progression d'un essai clinique de phase III montrant une réduction de 31 % du risque de décès par rapport à la chimiothérapie seule.



Les effets secondaires les plus courants incluent nausées, fatigue et neuropathie périphérique. Cette approbation offre une nouvelle option de traitement pour améliorer les résultats des patients avec ce type de cancer.





