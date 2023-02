Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: la FDA approuve Jemperli dans le cancer de l'endomètre information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 10:28









(CercleFinance.com) - GSK annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le Jemperli (dostarlimab-gxly) pour le traitement des femmes adultes atteintes d'un cancer de l'endomètre récurrent ou avancé avec déficience en réparation des mésappariements (dMMR), ayant progressé après un régime antérieur contenant du platine et qui ne sont pas candidates à une chirurgie curative ou à une radiothérapie.



' Cette mesure réglementaire américaine confirme notre confiance dans Jemperli en tant qu'option de traitement importante pour les patientes atteintes de dMMR récurrent ou de cancer de l'endomètre avancé', a réagi Hesham Abdullah, vice-président senior, responsable mondial du développement oncologique chez GSK.



En avril 2021, Jemperli avait reçu une approbation accélérée pour le traitement des patientes adultes atteintes d'un dMMR récurrent ou d'un cancer de l'endomètre avancé qui avait progressé pendant ou après un traitement antérieur avec un régime contenant du platine.





