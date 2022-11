Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: la FDA accorde l'examen prioritaire pour le vaccin VRS information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 10:42









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé un statut d'examen prioritaire à son vaccin candidat contre le virus syncytial (VRS) pour les personnes âgées, dans le cadre de sa demande de licence.



La FDA américaine accorde le statut d'examen prioritaire quand le traitement en question offre un potentiel significatif d'amélioration de sécurité, d'efficacité ou de prévention par rapport à un traitement standard.



L'examen prioritaire permet notamment de réduire de quatre mois le période d'examen de la licence et potentiellement d'accélérer la mise sur le marché du produit.



S'il était approuvé, ce candidat-vaccin serait le premier destiné à lutter contre le VRS chez les personnes de 60 ans et plus.





