GSK : la FDA accepte le dossier du médicament Zejula

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a déclaré lundi que la Food and Drug Administration américaine avait accepté le dépôt d'une nouvelle demande de médicament pour son médicament contre le cancer de l'ovaire Zejula. La FDA a accepté la soumission par la société d'une demande supplémentaire visant à obtenir l'approbation du médicament comme traitement d'entretien en première ligne pour les femmes atteintes d'un cancer ovarien avancé qui ont répondu à une chimiothérapie à base de platine, quel que soit le statut du biomarqueur. Aux États-Unis, le cancer de l'ovaire touche près de 222 000 femmes par an, dont 85% voient leur maladie revenir.

