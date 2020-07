Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : la FDA a approuvé un traitement contre le VIH Cercle Finance • 03/07/2020 à 10:38









(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, entreprise détenue en majorité de Glaxo dans le domaine du VIH, a déclaré que la Food and Drug Administration des États-Unis avait approuvé un nouveau traitement contre le VIH chez les adultes avec peu d'options disponibles. La FDA a approuvé les comprimés à libération prolongée de Rukobia pour le traitement de l'infection par le VIH-1 chez les adultes avec une infection multirésistante, qui échouent à leur schéma antirétroviral actuel. Bien que le VIH soit désormais considéré comme un état gérable tout au long de la vie, certains patients (environ 6% des adultes vivant avec le VIH qui suivent un traitement) ont peu ou pas d'options en raison de résistances, de tolérabilité ou de considérations de sécurité. Rukobia a été examiné et approuvé dans le cadre des désignations 'accélérées' et 'thérapie révolutionnaire' de la FDA, qui visent à accélérer l'examen des nouveaux médicaments. Il est actuellement en cours d'examen par l'Agence européenne des médicaments.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -0.35%