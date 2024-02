Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: la Dr Jeannie Lee entre au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 17:57









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Jeannie Lee au conseil d'administration de la société en tant que directrice non exécutive. Jeannie Lee rejoindra le Conseil d'administration à compter du 4 mars 2024.



Jeannie Lee est actuellement titulaire de la chaire Phillip A. Sharp, PhD, de biologie moléculaire et directrice par intérim du département de biologie moléculaire du Massachusetts General Hospital.



Elle est également professeure de génétique (et de pathologie) à la Harvard Medical School.



Jeannie Lee est présentée comme ' une pionnière dans le domaine de la biologie de l'ARN et de ses applications au développement de médicaments et à la thérapeutique '.



En plus des postes de haute direction occupés à la Harvard Medical School et au Massachusetts General Hospital, Jeannie a cofondé Translate Bio et Fulcrum Therapeutics, deux sociétés de biotechnologie spécialisées dans les thérapies à ARN et épigénétiques.







