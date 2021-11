Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : la Commission européenne approuve le Nucala information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 10:02









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne avait approuvé le Nucala (mepolizumab), un anticorps monoclonal ciblant les maladies provoquées par les éosinophiles. Cette autorisation fait suite aux avis favorables émis par le comité des médicaments à usage humain et valide donc l'utilisation du mépolizumab en complément du traitement du syndrome hyperéosinophile (SHE), de la granulomatose éosinophile avec polyangéite (EGPA) et de la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux (CRSwNP). Les maladies induites par les éosinophiles sont des affections inflammatoires associées à des niveaux élevés d'éosinophiles, un type de globule blanc. L'inflammation peut provoquer une série de symptômes qui sont souvent graves. Avec cette approbation, le mépolizumab devient le seul traitement approuvé en Europe pour une utilisation dans quatre maladies provoquées par les éosinophiles.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.06%