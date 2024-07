Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: la collaboration avec CureVac dans les vaccins évolue information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - GSK et l'allemand CureVac ont annoncé mercredi avoir signé un avenant à leur accord de collaboration, au terme duquel le groupe pharmaceutique reprendra l'ensemble des droits sur leurs projets de vaccins en commun.



Depuis 2020, les deux partenaires travaillaient ensemble à la découverte de vaccins à ARN messager destinés aux maladies infectieuses, comme la grippe saisonnière, le Covid-19 ou la grippe aviaire.



Aux termes de ce nouvel accord de licence, GSK - qui dit considérer les avancées de leurs travaux comme 'prometteuses' - disposera de l'intégralité des droits en vue de développer, de produire et de commercialiser tous ces candidats.



En contrepartie, CureVac recevra un paiement initial de 400 millions d'euros, qui pourrait s'accompagner de versements additionnels pouvant atteindre 1,05 milliard d'euros en cas de succès des produits développés.



Du côté de GSK, on explique que cette opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à concevoir les plateformes les plus efficaces en vue de créer des vaccins performants pour toutes les classes de pathogènes.



A la Bourse de Londres, l'action GSK évoluait peu (-0,1%) mercredi matin suite à cette annonce.





