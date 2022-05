Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: la Chine approuve le vaccin anti-HPV Cervarix information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 09:41









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé vendredi que la Chine avait approuvé la mise sur le marché de son vaccin Cervarix contre le virus du papillome humain (HPV) chez les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans.



Le laboratoire pharmaceutique britannique indique que le feu vert de l'agence de réglementation chinoise des produits de santé (NMPA) porte sur un mode d'administration en deux doses.



Cervarix est indiqué dans le cadre de la prévention du cancer du col de l'utérus, de la néoplasie cervicale intra-épithéliale et de l'adénocarcinome causés par les types 16 et 18 du virus.



GSK souligne qu'en 2020, quelque 110.000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus ont été recensés en Chine, causant près de 59.000 décès.



Le groupe a par ailleurs annoncé hier son intention de présenter 25 abstracts à l'occasion du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tiendra la semaine prochaine.



GSK a également prévu neuf abstracts à l'occasion du congrès de l'Association européenne d'hématologie (EHA), qui se tiendra du 9 ou 12 juin.





Valeurs associées GSK LSE -1.06%