GSK: l'UE approuve Jemperli dans le cancer de l'endomètre

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé lundi que la Commission européenne avait approuvé la mise sur le marché de son immunothérapie Jemperli dans le traitement de première ligne du cancer de l'endomètre.



Dans un communiqué, la laboratoire britannique précise que l'autorisation de Bruxelles porte sur l'association de Jemperli et d'une chimiothérapie dans le traitement du cancer de l'endomètre avancé ou récurrent ayant un statut dMMR/MSI.



Il s'agit de la première immunothérapie approuvée dans cette indication.



GSK indique que l'Union européenne a également décidé de considérer comme définitive l'autorisation conditionnelle en monothérapie qu'elle avait précédemment accordée à Jemperli dans le traitement de seconde ligne du cancer de l'endomètre.



Initialement découvert par l'américain AnaptysBio, Jemperli faisait l'objet depuis 2014 d'un accord de licence avec Tesaro, depuis racheté par GSK, qui est désormais appelé à en assurer le développement et la commercialisation.





