GSK : l'OMS favorable au déploiement du vaccin antipaludique information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 10:28









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) a salué hier soir la décision de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) qui s'est dite favorable au déploiement élargi du vaccin antipaludique (RTS, S) de GSK, afin de réduire les maladies et décès dus au paludisme (malaria) chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans d'autres régions à transmission modérée à élevée. Après plus de trois décennies de recherche, le vaccin de GSK serait ' le premier et le seul vaccin antipaludique à avoir démontré dans des essais cliniques pivots à long terme qu'il réduisait considérablement le paludisme chez les enfants ', assure le laboratoire. Pour Thomas Breuer, directeur de la santé mondiale de GSK, ' accompagné d'autres mesures de prévention, le vaccin a le potentiel de sauver des centaines de milliers de vies. ' GSK s'est engagé à donner jusqu'à 10M de doses de son vaccin pour une utilisation dans le cadre de projets pilotes, puis à fournir jusqu'à 15M de doses par an, avec un prix 5% maximum au-dessus du coût de production.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.64%