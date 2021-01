Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : l'Europe autorise la mise sur le marché du Tivicay 5mg Cercle Finance • 13/01/2021 à 10:39









(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, une société mondiale spécialisée dans le VIH, et détenue majoritairement par GlaxoSmithKline (GSK), a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne avait autorisé la mise sur le marché des comprimés solubles de Tivicay (dolutégravir) en 5mg dans le cadre du traitement du VIH chez les enfants d'au moins 4 semaines et 3 kg. Les recommandations posologiques sont également mises à jour pour les comprimés pelliculés de Tivicay (dolutégravir) (10 mg, 25 mg et 50 mg) destinés aux enfants de plus de 6 ans et 14 kg, ce qui les met en conformité avec les fourchettes de poids de l'Organisation mondiale de la santé, précise la société. 'L'autorisation d'aujourd'hui est une étape très importante pour permettre aux enfants d'avoir accès à des formulations de médicaments anti-VIH adaptées à leur âge', estime Deborah Waterhouse, directrice générale de ViiV Healthcare. Dans le monde, environ 1,7 million d'enfants vivent avec le VIH et environ 100 000 enfants meurent chaque année du sida.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.57%