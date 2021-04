GSK : l'EMA évalue l'anticorps Covid expérimental VIR-7831

(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé aujourd'hui qu'elle examinait les données actuellement disponibles au sujet du VIR-7831, un anticorps expérimental développé par GlaxoSmithKline (GSK) et Vir Biotechnology destiné aux personnes de plus de 12 ans et 40 kg atteintes de Covid-19 d'intensité légère à modérée, présentant un risque d'évolution grave.

Cette étude permettra notamment à l'EMA de fournir des recommandations quant à ce traitement à l'échelle de l'UE, permettant aux autorités nationales de prendre position avant même sa mise sur le marché.

Les résultats préliminaires d'une étude de phase III ont d'ores-et-déjà montré une réduction des hospitalisations de plus de 24h et des décès de l'ordre de 85%, par rapport au placebo.

Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA compte réévaluer ces résultats et procéder à un examen continu et plus complet avant qu'une éventuelle demande d'autorisation de mise sur le marché ne soit formulée.

L'EMA précise qu'elle communiquera sitôt l'examen achevé.