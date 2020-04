Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : l'activité a 'fortement' augmenté, prévision confirmée Cercle Finance • 29/04/2020 à 16:15









(CercleFinance.com) - GSK a déclaré que son activité avait 'fortement' augmenté au premier trimestre, la croissance des ventes et des bénéfices reflétant une augmentation de la demande, y compris la constitution de stocks en raison de la pandémie de coronavirus. Les ventes du premier trimestre 2020 ont progressé de 19% à 9,1 milliards de livres sterling, générant un bénéfice par action 'ajusté' en hausse de 26% à 37,7 pence, a annoncé la société. Le chiffre d'affaires des vaccins a augmenté de 19% pour atteindre 1,8 milliard de livres, a déclaré GlaxoSmithKline, principalement tiré par la croissance des ventes du vaccin contre le zona Shingrix (+ 79%). Sur la base de l'évaluation actuelle de Covid-19, le plus grand fabricant de médicaments britannique a maintenu ses prévisions pour 2020, mais a déclaré que ses perspectives pourraient être mises à jour en fonction de nouvelles informations. En février, GSK a déclaré s'attendre à une baisse du BPA ajusté pour l'année 2020 de 1% à 4% cette année. Pour mémoire, GSK a signé une lettre d'intention avec le français Sanofi pour développer un vaccin candidat pour le Covid-19.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -0.68%