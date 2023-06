Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: l'acquisition de Bellus Health est finalisée information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 17:17









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mercredi avoir bouclé l'acquisition de Bellus Health, une société biopharmaceutique canadienne spécialisée dans le traitement de la toux chronique réfractaire (CCR), pour un montant de deux milliards de dollars.



L'opération, initialement annoncée en février dernier, va permettre au laboratoire britannique de mettre la main sur le camlipixant, un médicament expérimental actuellement en phase III pour le traitement des patients adultes atteints de CCR.



D'après GSK, ce sont quelque 28 millions de patients qui souffrent de toux chronique, une indication pour laquelle il n'existe aujourd'hui aucun médicament approuvé ni aux États-Unis ni en Europe.



Le groupe biopharmaceutique s'attend à ce que l'acquisition soit relutive au niveau de son bénéfice par action (BPA) à partir de 2027, avec une contribution significative au niveau de ses ventes à compter dès 2031.





