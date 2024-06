Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: l'ACIP recommande le vaccin VRS pour les plus de 75 ans information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé que le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination (ACIP) des CDC avait recommandé l'utilisation systématique des vaccins contre le VRS (Virus Respiratoire Syncytial) pour tous les adultes de 75 ans et plus, ainsi que pour les adultes de 60 à 74 ans à risque accru de maladie grave due au VRS.



Cette décision devrait améliorer l'accès à la vaccination contre le VRS pour environ 23 millions d'Américains de 75 ans et plus.



L'ACIP a reporté sa décision concernant les adultes de 50 à 59 ans à risque accru de VRS jusqu'à ce que de nouvelles données soient disponibles.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.