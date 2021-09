Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : investit 50 M£ dans les énergies renouvelables information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 16:03









(CercleFinance.com) - GSK annonce aujourd'hui un nouvel investissement de 50 M£ dans deux sites de fabrication au Royaume-Uni et aux États-Unis afin de sécuriser la production d'énergie renouvelable. GSK compte notamment investir dans deux nouvelles éoliennes de 8 MW et un parc solaire de 56 acres pour son usine d'Irvine, en Ecosse, le site le plus énergivore de son réseau mondial. Combinées à un contrat de 20 MW avec The Farm Energy Company, ces initiatives permettront l'économie de 10 000 tonnes de CO2 par an. GSK annonce aussi de nouveaux investissements pour une production d'énergie solaire au sein de l'usine Oak Hill (New York) de son réseau Healthcare. Selon la société, le site sera ainsi alimenté à 70% via de l'énergie solaire d'ici la fin de l'année. Enfin, GSK a également annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme de R&D portant sur la révision de ses inhalateurs-doseurs de secours pour l'asthme, à l'origine de la moitié des émissions carbonées de l'entreprise. Un nouveau propulseur à faible émission de gaz à effet de serre est maintenant en évaluation préclinique, avec le potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90 %, souligne GSK.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +1.14%