GSK: investit 45 M£ et rejoint la 'Fleming Initiative'

(CercleFinance.com) - GSK annonce devenir l'un des partenaires fondateurs de la Fleming Initiative, une approche innovante et collaborative dirigée par l'Imperial College Healthcare NHS Trust et l'Imperial College London visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) dans le monde.



La RAM est notamment reconnue par l'OMS comme ' une menace urgente pour la santé publique mondiale '.



L'initiative vise à développer une expertise scientifique, technologique, politique et comportementale de classe mondiale avec une expérience clinique dans un réseau mondial de centres pour trouver, tester et mettre à l'échelle des solutions à la RAM.



GSK va investir 45 M£ dans ce projet, notamment autour des nouvelles technologies, à l'instar de l'IA, pour mieux interpréter les données scientifiques complexes, identifier de nouvelles opportunités pour développer de nouvelles interventions thérapeutiques et améliorer la compréhension de la manière dont les infections résistantes aux médicaments sont transmises et peuvent être évitées.







