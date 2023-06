GSK: indication élargie pour Shingrix au Japon information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 12:30

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui que le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) a approuvé une indication mise à jour pour Shingrix (RZV) pour la prévention du zona (herpès zoster) chez les adultes âgés de 18 ans et plus qui présentent un risque accru de contracter la maladie.



Le RZV, un vaccin sous-unitaire recombinant non vivant avec adjuvant, a été approuvé pour la première fois en 2018 par le MHLW japonais pour la prévention du zona chez les adultes âgés de 50 ans et plus.



L'approbation représente une expansion significative de la disponibilité du RZV au Japon, incluant désormais tous les adultes âgés de 18 ans et plus considérés comme présentant un risque accru de zona par leur fournisseur de soins de santé.



Presque toutes les personnes âgées ont un VZV dormant dans leur système nerveux, attendant de se réactiver avec l'âge. À mesure que les gens vieillissent, la force de la réponse du système immunitaire à l'infection diminue, ce qui augmente le risque de développer un zona.