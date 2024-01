Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: feu vert de l'UE pour commercialiser Omjjara information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché pour Omjjara (momelotinib) une fois par jour pour le traitement de la splénomégalie (hypertrophie de la rate) ou des symptômes liés à la maladie chez les patients adultes atteints d'anémie modérée à sévère souffrant de myélofibrose.



' Jusqu'à présent, aucune option n'était spécifiquement indiquée pour traiter ces symptômes (hypertrophie de la rate, fatigue, sueurs nocturnes et douleurs osseuses) chez les patients souffrant également d'anémie. L'autorisation d'Omjjara apporte à ces patients dans l'UE une nouvelle option thérapeutique dotée d'un mécanisme d'action différencié', a commenté Nina Mojas, vice-présidente principale de la stratégie mondiale des produits en oncologie chez GSK.



'La disponibilité d'un traitement unique pour les principales manifestations de la myélofibrose constitue un net pas en avant pour les patients éligibles', ajoute Francesca Palandri, de l'Hôpital universitaire de Bologne.





