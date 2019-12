Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : étude positive concernant le Benlysta Cercle Finance • 18/12/2019 à 17:02









(CercleFinance.com) - GSK annonce ce mercredi qu'une étude de stade avancé a montré que son médicament intraveineux Benlysta avait entraîné une amélioration cliniquement significative chez les patients atteints de néphrite lupique, une inflammation des reins causée par le lupus érythémateux disséminé. Cet essai a concerné 448 patients. Sur la base de ces données, GSK prévoit de faire progresser les soumissions réglementaires au cours du premier semestre 2020.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.87%