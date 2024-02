Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: étude d'une nouvelle indication pour Shingrix en Chine information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 11:33









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui que le Centre d'évaluation des médicaments (CDE) de la China National Medical Products Administration (NMPA) a accepté d'examiner l'application réglementaire de Shingrix (vaccin recombinant contre le zona ou RZV) pour la prévention du zona chez les adultes âgés de 18 ans et plus à risque accru.



Le vaccin recombinant contre le zona (RZV) est un vaccin sous-unitaire recombinant non vivant, administré par voie intramusculaire en deux doses. Il a été initialement approuvé en 2019 par la NMPA pour prévenir le zona chez les adultes âgés de 50 ans et plus.



À l'échelle mondiale, le zona affectera jusqu'à 1 personne sur 3 au cours de sa vie. Divers facteurs peuvent augmenter le risque de développer un zona, notamment l'âge avancé et l'immunodéficience.

On estime qu'il y a environ 6 millions de cas de zona en Chine chaque année.



La demande de la NMPA s'appuie sur six essais cliniques menés auprès de patients âgés de 18 ans et plus ayant subi récemment une greffe de cellules hématopoïétiques (cellules souches), une greffe de rein ou souffrant d'un cancer du sang, d'une tumeur solide ou du VIH.





