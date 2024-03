Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: essai positif autour d'un traitement du VIH information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que ViiV Healthcare, sa société mondiale spécialisée dans le VIH, a obtenu des résultats positifs issus d'une étude de phase I montrant qu'une formulation expérimentale de cabotégravir, connue sous le nom de le cabotégravir à action ultra prolongée (CAB-ULA), peut être administré à des intervalles d'au moins quatre mois.



' La communauté du VIH nous a fait part de son désir de disposer de médicaments à action plus longue qui puissent aider à alléger le fardeau du traitement quotidien', indique Kimberly Smith, responsable de la R&D chez ViiV Healthcare.



'Cette nouvelle formulation de cabotégravir (CAB-ULA) avec une concentration plus élevée et au moins le double de la demi-vie nous met sur la voie d'une administration tous les quatre mois pour le traitement du VIH et la PrEP[prophylaxie préexposition]', a-t-elle ajouté.





