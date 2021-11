GSK : essai de phase III concluant autour du sotrovimab

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) et Vir Biotechnology ont annoncé qu'un essai de phase III portant sur le sotrovimab avait atteint son critère d'évaluation principal dans le cadre du traitement précoce du COVID-19 léger à modéré chez les adultes et les adolescents à haut risque non hospitalisés.

L'essai visait à évaluer l'efficacité, l'innocuité et la tolérabilité du sotrovimab administré en injection intra-musculaire (IM) par rapport à l'administration en intra-veineuse (IV), chez les patients à haut risque jusqu'à sept jours après l'apparition des symptômes.

' Je suis ravi que les résultats d'aujourd'hui aient démontré une efficacité similaire du sotrovimab en intra-musculaire et en intraveineuse, offrant potentiellement une option plus pratique pour les patients', a commenté le Dr Hal Barron, directeur scientifique et président chez GSK.

'Nous sommes impatients de travailler avec les autorités réglementaires pour aider à rendre cette nouvelle option disponible', a-t-il ajouté.