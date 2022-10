Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: échec du programme d'essai sur l'otilimab information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 12:05









(CercleFinance.com) - GSK annonce interrompre les soumissions réglementaires de son programme ContRAst de phaseIII sur l'otilimab, un anticorps monoclonal expérimental, un temps présenté comme un potentiel traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérée à sévère (AR).



Si les essais ContRAst-1 et ContRAst-2 ont atteint leurs principaux critères d'évaluation avec une réponse statistiquement significative par rapport au placebo à la semaine 12, les données de ContRAst-3, le troisième essai du programme, n'ont pas démontré de signification statistique sur le critère d'évaluation principal.



Le laboratoire précise que l'efficacité démontrée lors des essais ContRAst-1 et ContRAst-2 est de toute façon 'peu susceptible de transformer les soins aux patients pour cette population de patients difficiles à traiter.'



Par conséquent, l'efficacité limitée démontrée ne permet pas d'établir un profil bénéfice/risque approprié pour l'otilimab en tant que traitement potentiel de l'AR.



Les résultats complets du programme ContRAst phase III seront soumis pour publication en 2023.





