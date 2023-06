Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: données positives sur le vaccin anti-VRS information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 14:34









(CercleFinance.com) - GSK a dévoilé mercredi des données de phase III favorables pour Arexvy, son nouveau vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS).



Ces résultats montrent qu'une dose de vaccin s'est montrée efficace chez les adultes âgés de 60 ans et plus contre les infections des voies respiratoires supérieures liées au VRS, y compris dans leurs formes les plus sévères, pendant deux saisons épidémiques complètes.



Ces données paraissent alors qu'Arexvy a été approuvée par la FDA américaine en mai, puis par la Commission européenne au début du mois.





