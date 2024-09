Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: données positives de phase III dans la BPCO information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 10:28









(CercleFinance.com) - GSK a publié vendredi de nouvelles données positives de phase III relatives à Nucala dans le traitement de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), une maladie inflammatoire chronique.



L'essai, incluant 806 patients suivis entre un et deux ans, a satisfait à son principal critère d'évaluation en montrant une baisse 'statistiquement et cliniquement significative' des exacerbations liées à la maladie en comparaison d'un placebo.



La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une obstruction des voies respiratoires provoquée par une réponse inflammatoire à des toxiques inhalés, souvent la fumée de cigarette.



Nucala, un anticorps monoclonal, permet de bloquer une protéine particulière, appelée interleukine-5 (IL-5), ce qui a pour conséquence de réduire la surproduction d'éosinophiles, un type de globules blancs, dans les poumons.



Le médicament est déjà approuvé sur de nombreux marchés à titre de médicament d'appoint pour le traitement d'entretien de l'asthme sévère.





