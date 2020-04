Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : données positives dans le cancer endométrial Cercle Finance • 24/04/2020 à 12:58









(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) fait part de nouvelles données montrant le potentiel de son dostarlimab dans le traitement de femmes avec cancer endométrial récurrent ou avancé, dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie. Le laboratoire pharmaceutique britannique explique que selon l'analyse mise à jour d'un essai, cet anticorps monoclonal anti-PD-1 expérimental a fourni des résultats cliniquement significatifs chez les patientes.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -0.38%