GSK: données de phase III positives en infections urinaires

(CercleFinance.com) - GSK fait part de résultats positifs des essais pivots de phase III EAGLE-2 et EAGLE-3 pour la gépotidacine, un antibiotique oral expérimental doté d'un nouveau mécanisme d'action pour les infections urinaires non compliquées chez les femmes adultes et adolescentes.



Ces essais ont atteint le critère d'évaluation principal de non-infériorité par rapport à la nitrofurantoïne, EAGLE-3 ayant même démontré sa supériorité statistique. Les résultats complets seront soumis à une revue scientifique à comité de lecture plus tard cette année.



Leur présentation, à l'occasion du congrès de l'ECCMID, à Copenhague, fait suite à la décision d'arrêter prématurément ces deux essais pivots pour l'efficacité à la suite d'une recommandation du comité indépendant de surveillance des données en novembre 2022.





