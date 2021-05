Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : données de phase II positives dans la Covid-19 Cercle Finance • 17/05/2021 à 10:43









(CercleFinance.com) - Sanofi et GSK annoncent que leur candidat-vaccin recombinant avec adjuvant contre la Covid-19 a entraîné la production de concentrations élevées d'anticorps neutralisants chez les adultes, toutes tranches d'âge confondues, dans le cadre d'une étude de phase II. 'La forte réponse immunitaire observée après l'administration d'une seule dose chez des patients ayant déjà été infectés souligne le solide potentiel d'une vaccination de rappel', soulignent les groupes de santé. Une étude pivot internationale de phase III devrait débuter dans les prochaines semaines. Le vaccin devrait être approuvé au quatrième trimestre de 2021, sous réserve de résultats positifs de phase III et des évaluations réglementaires.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -0.26%