Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : données de phase 3 favorables dans la Covid-19 Cercle Finance • 21/06/2021 à 14:25









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) et Vir annoncent des résultats confirmatoires finaux de phase 3 démontrant que sotrovimab réduit significativement le risque d'hospitalisation ou de décès chez les adultes à risque élevé et atteints de Covid légère à modérée. De plus, le NIH des Etats-Unis recommande sotrovimab pour les patients non hospitalisés avec Covid légère à modérée et à risque élevé de progression clinique. Il note que le produit semble retenir l'activité contre les variantes préoccupantes et d'intérêt. GSK et Vir prévoient de déposer une demande de licence biologique auprès de la FDA au second semestre 2021. Ils revendiquent des capacités de production pour environ deux millions de doses dans l'année suivant une autorisation d'utilisation en urgence.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -0.63%