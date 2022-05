GSK: dévoile ses dernières avancées à l'ASCO information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 17:17

(CercleFinance.com) - GSK présentera 25 résumés lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) (3-7 juin) et neuf résumés au congrès hybride 2022 de l'Association européenne d'hématologie (EHA) (9-12 juin) axés sur les thérapies approuvées, Blenrep (belantamab mafodotin), Jemperli (dostarlimab) et Zejula (niraparib), ainsi que ses médicaments expérimentaux.



' Les présentations de données démontrent davantage l'engagement de la société à évaluer ses thérapies approuvées et expérimentales seules et en combinaison avec d'autres traitements et à explorer les possibilités potentielles d'améliorer les soins aux patients ' indique le groupe.



Hesham Abdullah, vice-président directeur, responsable mondial du développement en oncologie chez GSK, a déclaré : ' Nous avons stratégiquement construit un portefeuille et un pipeline qui tirent parti de la science du système immunitaire, de la génétique humaine et des technologies de pointe pour traiter une variété de types de tumeurs. '