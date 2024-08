Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: désignation 'SENKU' pour le bepirovirsen au Japon information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 12:16









(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que le ministère japonais de la Santé a accordé la désignation 'SENKU' pour le bepirovirsen, un traitement expérimental de l'hépatite B chronique.



Cette désignation vise à accélérer l'accès des patients à des médicaments innovants pour traiter des maladies graves.



Elle repose sur des résultats prometteurs des essais de phase IIb, et un essai de phase III est en cours.



L'hépatite B chronique touche 257 millions de personnes dans le monde, dont près d'un million au Japon, et les traitements actuels ont des taux de guérison fonctionnelle très faibles.





