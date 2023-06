Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GSK: désignation Fast Track pour un vaccin expérimental information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 11:50

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé une désignation Fast Track à son vaccin expérimental contre Neisseria gonorrhoeae (NgG).



Le vaccin candidat fait actuellement l'objet d'un essai de phase II en cours et vise à démontrer la preuve de concept en évaluant l'efficacité du vaccin NgG chez des adultes sains, âgés de 18 à 50 ans, considérés à risque de gonorrhée.



La désignation Fast Track vise à faciliter le développement et à accélérer l'examen de nouveaux médicaments et vaccins potentiellement importants pour traiter ou prévenir des affections graves avec des besoins médicaux non satisfaits.



La gonorrhée est la deuxième infection sexuellement transmissible (IST) bactérienne la plus répandue dans le monde, avec environ 82 millions de nouveaux cas dans le monde chaque année.