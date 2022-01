Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: désignation d'un nouveau directeur scientique information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 11:23









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a désigné mercredi le nom du successeur du Dr Hal Barron, son actuel directeur scientifique, qui a prévu d'abandonner ses fonctions au mois d'août.



Le laboratoire biopharmaceutique britannique indique avoir choisi Tony Wood, aujourd'hui responsable de ses plateformes de découverte de nouveaux médicaments, pour reprendre la direction des activités de recherche et développement (R&D).



Arrivé de Pfizer en 2017, Tony Wood a notamment contribué au développement de Nucala, un anticorps monoclonal approuvé entre autres dans le traitement de l'asthme.



Figure emblématique de la recherche pharmaceutique, Hal Baron prendra à partir du mois d'août prochain la direction générale d'Altos Labs, une nouvelle société de biotechnologies basée près de San Francisco.



Il continuera de siéger au conseil d'administration de GSK, précise le groupe dans un communiqué.





