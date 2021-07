Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : des résultats positifs dans l'anémie Cercle Finance • 16/07/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a dévoilé vendredi des résultats positifs pour son étude de phase III consacrée au daprodustat, un traitement de l'anémie chez les patients souffrant de maladie rénale. Le laboratoire note que le daprodustat a atteint tous ses critères principaux d'efficacité en améliorant les niveaux d'hémoglobine chez les patients non-traités et en maintenant ceux des patients déjà traités avec de l'érythropoïétine. Fort de ces résultats, GSK dit avoir l'intention de collaborer avec les autorités sanitaires en vue de pouvoir mettre son médicament sur le marché. Le daprodustat est déjà approuvé sous la marque commerciale Duvroq au Japon dans le cadre du traitement de l'anémie chez les patients souffrant d'une insuffisance rénale chronique.

