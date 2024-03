Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: des données positives pour le cancer de l'endomètre information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 10:19









(CercleFinance.com) - Les données positives de phase III de RUBY montrent un potentiel d'association de Jemperli (dostarlimab) chez un plus grand nombre de patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre primitif avancé ou récidivant.



L'association du dostarlimab et de la chimiothérapie est la seule combinaison immuno-oncologique à présenter une survie globale (SG) statistiquement significative et cliniquement significative dans l'ensemble de la population.



Le groupe annonce une réduction de 31 % du risque de décès et une amélioration de 16,4 mois de la SG médiane observée avec le dostarlimab associé à la chimiothérapie par rapport à la chimiothérapie dans la population globale.



Il annoncé également une réduction de 37 % du risque de progression de la maladie ou de décès et amélioration de 6 mois de la survie médiane sans progression observée avec l'ajout de Zejula (niraparib) au dostarlimab d'entretien après une chimiothérapie associée au dostarlimab par rapport à la chimiothérapie dans la population ROR/MSS où des options de traitement sont encore nécessaires.



Hesham Abdullah, vice-président principal, responsable mondial de l'oncologie, de la recherche et du développement chez GSK, a déclaré : ' Les données positives présentées aujourd'hui montrent une fois de plus comment les régimes à base de dostarlimab pourraient bénéficier à un plus grand nombre de patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre. Notre objectif est de continuer à trouver des moyens d'utiliser le dostarlimab seul et en association avec d'autres thérapies afin d'aider à améliorer les résultats pour les patients dont les options de traitement sont limitées '.





Valeurs associées GSK LSE -0.02%