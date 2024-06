Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: démarrage d'une étude de phase III avec iTeos information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 16:31









(CercleFinance.com) - La société biotechnologique belgo-américaine iTeos Therapeutics a annoncé lundi le démarrage de son étude de phase III avec GSK dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).



L'essai prévoit de recruter près d'un millier de patients en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie, tous atteints d'un CPNPC PD-L1-positif, localement avancé ou métastatique, non résécable et non préalablement traité.



Il vise à associer le belrestotug, l'anticorps monoclonal développé par iTeos au Jemperli (dostarlimab) de GSK, un anticorps bloquant le récepteur de mort cellulaire programmé.



Les principaux critères d'évaluation de cet essai sont à la fois la survie sans progression de la maladie et la survie globale



'Nous sommes convaincus que le doublet belrestotug + dostarlimab est susceptible de faire progresser le schéma thérapeutique et d'établir une nouvelle norme pour cette indication', indique le Dr Michel Detheux, PDG d'iTeos.





