GSK : demande d'autorisation en Europe dans le VIH-1

(CercleFinance.com) - GSK annonce que sa filiale spécialisée dans le VIH, ViiV Healthcare, a soumis une demande d'autorisation de commercialisation à l'Agence Européenne des Médicaments pour fostemsavir, médicament candidat pour le traitement de l'infection au VIH-1. Dans cette demande, le produit est proposé en combinaison avec d'autres anti-rétro-viraux pour traiter des patients adultes pour lesquels il n'est pas possible sinon de construire un régime anti-rétro-viral pour des raisons de résistance, d'intolérance ou de sécurité.

