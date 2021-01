Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : décroche la première place du rapport ATMI Cercle Finance • 26/01/2021 à 16:07









(CercleFinance.com) - Selon le rapport 2021 de l'ATMI (Access To Medecine Index) GSK se classe à nouveau au premier rang parmi les 20 des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde. Le score global de GSK s'est amélioré par rapport à 2018 et l'étude souligne la stratégie claire d'accès aux médicaments de l'entreprise ainsi que son vaste pipeline de R&D ciblant les maladies qui impactent les gens dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Le rapport souligne aussi l'importance de la collaboration intersectorielle dans l'amélioration de la santé des populations des pays en développement. 'Notre position reflète les contributions exceptionnelles de nos collaborateurs, qui travaillent dans les laboratoires et les sites de fabrication de GSK, pour apporter des médicaments et des vaccins aux populations du monde entier', a réagi Emma Walmsley, directrice générale de GSK.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.51%