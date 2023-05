Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: décision sur la ranitidine au Canada information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - GSK accueille favorablement la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique rejetant un recours collectif proposé au nom d'une catégorie d'utilisateurs de ranitidine au Canada.



' La décision reconnaît qu'après plus de trois ans d'études approfondies, le consensus scientifique est qu'il n'existe aucune preuve cohérente ou fiable que la ranitidine (Zantac) augmente le risque de tout type de cancer ' indique le groupe.



La Cour a déclaré : ' Compte tenu de la preuve non contestée que ni la ranitidine ni la NDMA ne sont associées de façon fiable à un risque accru de cancer, et de l'absence de preuve que la ranitidine ou la NDMA causent le cancer chez les humains, le demandeur n'a pas soulevé de véritable question susceptible d'être jugée concernant les blessures causées par l'ingestion et/ou l'achat de ranitidine. '



GSK indique que le groupe continuera de défendre vigoureusement les recours collectifs proposés par les utilisateurs de ranitidine qui ont été déposés en Ontario et au Québec, ainsi que les recours individuels intentés par les utilisateurs de ranitidine au Canada.





