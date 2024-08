Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: décision favorable dans un litige lié au Zantac aux USA information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé se réjouir du verdict rendu aujourd'hui par le jury de l'affaire Joiner devant le tribunal de l'État de l'Illinois, celui-ci ayant donné raison au laboratoire.



'Ce résultat est conforme au consensus scientifique selon lequel il n'existe aucune preuve cohérente ou fiable que le Zantac (ranitidine) augmente le risque de cancer, comme le confirment 16 études épidémiologiques', estime GSK qui indique qu'il continuera à se défendre vigoureusement contre toutes les autres réclamations.



Avant ce verdict, le tribunal avait rejeté la possibilité pour le plaignant de demander des dommages-intérêts punitifs, ajoute GSK.





