GSK : début du recrutement pour la phase III dans la Covid

(CercleFinance.com) - Sanofi et GSK annoncent avoir démarré le recrutement des participants dans leur étude clinique de phase III, visant à évaluer la sécurité, l'efficacité et l'immunogénicité de leur candidat-vaccin recombinant avec adjuvant contre la Covid-19. Dans le cadre de cette étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, plus de 35.000 volontaires âgés de 18 ans et plus seront recrutés dans différents pays, dont les États-Unis et plusieurs pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Le vaccin pourrait être autorisé au quatrième trimestre 2021, sous réserve de résultats positifs de phase III et des évaluations réglementaires. Sa fabrication va débuter dans les prochaines semaines pour être rapidement accessible dans l'éventualité de son approbation.

